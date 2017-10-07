Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması
İdlib'e düzenlenmesi olası operasyon hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı ile açılan alanda İdlib'in güvenliği ile ilgili yeni bir adım atılacağını belirtti.
Erdoğan, ''Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek'' dedi.
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