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Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması

Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması.11597
  • Giriş : 07.10.2017 / 11:50:00

İdlib harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

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İdlib'e düzenlenmesi olası operasyon hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı ile açılan alanda İdlib'in güvenliği ile ilgili yeni bir adım atılacağını belirtti.

Erdoğan, ''Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek'' dedi.

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