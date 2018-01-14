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Erdoğan'dan kritik ikazlar!

Erdoğan'dan kritik ikazlar!.13724
  • Giriş : 14.01.2018 / 16:18:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile yaptığı toplantıda İstanbul'un önemine dikkatleri çekti.

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Erdoğan, İstanbul için seferberlik ilan edilmesini isteyerek İstanbul'un çok önemli bir seçim bölgesi olduğunun altını çizdi.

Edinilen bilgiye göre, Mart ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlama kararı alan AK Parti’de sıra, yeni yönetimleri merak edilen büyük illere geldi.

KİMİ İSTİYORSUNUZ?

Önümüzdeki ay, İstanbul’un ilçe kongreleri tamamlanacak. İstanbul il kongresi ise en geç mart ayında yapılacak. Erdoğan, İstanbul’un yeni yönetimi için nabız yoklamaya başladı. İstanbul’da, ilin milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, il başkanı ve yönetimi için önerilerini aldı. Erdoğan, vekillerden, başkan olarak görmek istedikleri isimleri yazarak vermelerini istedi.

ADETA SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ

Erdoğan, 2019 yılının kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı. Erdoğan vekillere, “Bu süreç çok önemli ve her şey teşkilatla başlar. Güçlü ve dinamik olmaları lazım. Kongreleri sağlıklı bir şekilde yapıp, yeni sürece hızlıca girelim istiyorum. Bundan sonra herkes buna odaklanmalı. Teşkilatlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz kapı kapı dolaşmaktan imtina etmeyecek. Tek hedefimiz 2019 seçimlerini almak olacak. Adeta seferberlik ilan edeceğiz, hepimiz sahada olacağız” dedi.

İSTANBUL SİL BAŞTAN

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde göreve getirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin değiştirileceği öne sürülüyor. İl yönetimi için eski bir İstanbul milletvekilinin adının geçtiği iddia ediliyor. Bu değişim sürecinden İstanbul’un 39 ilçe başkanının da nasibini alacağı ve yarıya yakının değişeceği belirtiliyor.

ŞARTLI GÖREV

Parti, şimdiye kadar 30 kadar il başkanını değiştirdi. Partinin yeniden görev almasını istemediği eski başkanlarla kongrelerden önce vedalaşıldı.

Yeni başkan adayları, yeni ilçe yönetimlerinin belirlenmesi sürecine de katıldı. Bu yüzden aynı sistemin, İstanbul’da da işlemesi bekleniyor. AK Parti Genel Merkezi, yeni başkan adaylarını belirlerken, üç şart getirdi. Yeni il başkanlarının, “Üniversite mezunu olmaları, 2019’da yapılacak belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aday olmamaları” istendi.

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