Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan Menderes açıklaması

Erdoğan'dan Menderes açıklaması.17780
  • Giriş : 16.09.2017 / 16:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 56. yıldönümü nedeniyle Adnan Menderes ile ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında demokrasi vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir. Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden birini 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşadık. Başbakanlık görevini yürüttüğü Demokrat Parti iktidarı döneminde ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından büyük bir zulme maruz bırakılmıştır" ifadesini kullandı.

"Menderes ve arkadaşlarını sadece haksız yere cezaevine kapatmakla yetinmeyen darbeciler, 16 Eylül’de Zorlu ve Polatkan’ı, 17 Eylül’de de Menderes’i idam ederek, ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir. Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar. Menderes’in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıl dönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes’e ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

TÜRKİYE

Şeyma Subaşı eridi! Halini görenler şaşırdı

Kılıçdaroğlu'ndan o resme sert tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'ye net mesaj!

ABD'ye net mesaj!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili ABD'li mevkidaşı ile bir gö

Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü

Erdoğan, Başbakan'la 2,5 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 2,5 saat görüştü.

 

Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programı belli oldu.

Erdoğan, Trump'la görüşecek

Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Eylül günü görüşecek.

 

Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin

Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin

Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu.

Başbakan'dan 'cenaze' açıklaması

Başbakan'dan 'cenaze' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cenaze tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya