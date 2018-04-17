Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan Merkel'e Suriye telefonu

Erdoğan'dan Merkel'e Suriye telefonu.24344
  • Giriş : 17.04.2018 / 08:11:00
  • Güncelleme : 17.04.2018 / 12:04:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüşme yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönem yaşanan Suriye krizi ile ilgili Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine değindi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şam rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

NTV

SAT'lardan gece yarısı operasyonu!

SPK'nın yeni başkanı belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Bahçeli ile yarın görüşeceğiz

Erdoğan: Bahçeli ile yarın görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin çağrısına CHP'den yanıt

Bahçeli'nin çağrısına CHP'den yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den cevap gecikmedi.

 

Erdoğan: Köpek balığı gibi geliyorlar

Erdoğan: Köpek balığı gibi geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı dünyasına sert sözlerle yüklendi.

Bakan: Cumhurbaşkanı'na yakışır konuşmalı

Bakan: Cumhurbaşkanı'na yakışır konuşmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında açıklama yaptı.

 

Hükümetten Fransa'ya flaş yanıt!

Hükümetten Fransa'ya flaş yanıt!

Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine Ankara'dan cevap gecikmedi.

Fransa: Türklerle Rusları ayırdık!

Fransa: Türklerle Rusları ayırdık!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya