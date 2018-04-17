Erdoğan'dan Merkel'e Suriye telefonu
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönem yaşanan Suriye krizi ile ilgili Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine değindi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Şam rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
NTV
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