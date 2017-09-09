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Erdoğan'dan mesaj var!

Erdoğan'dan mesaj var!.12210
  • Giriş : 09.09.2017 / 17:00:00

Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri nedeniyle yayımladığı mesajında Ertuğrul Gazi'nin öğütlerinin ne kadar yol gösterici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Bilgeliği, münevverliği ve adaletli yönetim anlayışıyla şöhret bulan Ertuğrul Gazi, başta oğlu Osman Gazi olmak üzere kendisinden sonraki devlet ricaline yol gösteren öğütleriyle tarihe yön vermiş önemli şahsiyetlerimizdendir" ifadesini kullandı.

"Küçük bir beylikten Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte Ertuğrul Gazi’nin büyük payı bulunmaktadır" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Söğüt’te temelleri atılan yönetim anlayışı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden ödün vermeden hayata geçirdiği adalet, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri, günümüzde Cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizin, hasletlerimizin ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır. Bu düşüncelerle, Ertuğrul Gazi’nin manevi şahsında birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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