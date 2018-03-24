Erdoğan'dan metal yorgunluk yorumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metal yorgunluğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş haraketi yeniden başladı" ifadelerini kullandı. Erdoğan 30 Mayıs 2017'de AK Parti teşkilatlarında metal yorgunluğu gördüğünü söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a gitti. Çarşamba Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongrenin yapılacağı Tekkeköy İlçesi'ndeki Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti.
Salon önünde yağan yağmur altında kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl kurak bir yıl geçirdik. Şimdi de Nisan yağmurları bize sinyaller veriyor. Rabbim rahmetinden bizleri rahmetiyle tecelli etsin inşallah. Ne diyor beyitte, 'Sebekat rahmetî alâ ğadabî...' Yani; “Müslüman rahmetle büyür, rahmetle gelişir. Fakat ‘rahmet ümidimin budur sebebi’ derken şair, altında evet Rabbimiz buyuruyor ki; ‘Rahmetim gazabımı çok ama çok fazlasıyla aşacaktır’ diyor. Biz de Rabbimizin kulları olarak inanıyoruz ki rahmetiyle bizleri kuraklıkla terbiye etmesin. Bakın rahmet geldi" dedi.
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