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Erdoğan'dan Münir Özkul için açıklama

Erdoğan'dan Münir Özkul için açıklama.17077
  • Giriş : 05.01.2018 / 14:31:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münir Özkul ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul ile ilgili yaptığı açıklamasında ünlü sanatçının gelecek nesiller tarafından da sevgi ve saygıyla anılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul ile ilgili taziye mesajında, "Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendiğini ifade etti.

Özkul'un canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle tüm vatandaşların sevgisini kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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