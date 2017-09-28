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Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması.17223
  • Giriş : 28.09.2017 / 12:36:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle komaya alınan Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuştu ve organ bağışı ile sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda.

Yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ve ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum.

İnanıyorum ki Naim Süleymanoğlu’nu zaten ülkemde dünyada tanımayan bilmeyen, sporla ilgilenenler içerisinde yok gibidir. Bu vesileyle Turgut Özal’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Naim Süleymanoğlu’nu ülkemize kazandıran oydu. Allah’tan şifalar temenni ediyorum."

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine kendi doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu şu anda Naim Süleymanoğlu'nun durumunu takip ediyor.

Özel bir hastaneye nakledilen Süleymanoğlu, karaciğer nakli ile sağlığına kavuşmayı bekliyor.

HÜRRİYET

Başbakan'dan açıklama var!

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