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Erdoğan'dan NATO'ya ince mesaj!

Erdoğan'dan NATO'ya ince mesaj!.18453
  • Giriş : 02.02.2017 / 14:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

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Dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya terörle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  dün gece  Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg  ile birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşına Cumhurbaşkanlığı görevine  başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti. Görüşmede her iki lider de Türkiye ve  Bulgaristan arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını dile  getirdi. Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde  ise ittifakın genel durumuyla ve gündemiyle ilgili görüş teatisinde bulunuldu.  Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığı görüşmede,  müttefik ülkelerin de bu konuda samimi ve etkin bir tavır sergilemelerinin  önemine işaret edildi.

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