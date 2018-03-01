Erdoğan'ın hayatını konu alan film için karar!
Erdoğan'ın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' adlı filmin yapım şirketine büyük şok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, film şirketine ihtarname gönderdi.
Erdoğan, hayatını konu alan Dede Sultan filmini sakıncalı bulup filmin çekimlerinin durdurulmasını istedi. Yapımcı, "Revize edip filmi çekeceğiz" diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi. Filmin yapımcısı söz konusu filmi çekeceklerini söyledi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu İlkay Buharali, yapımcının açıklamasını canlı yayında okudu. Filmin yapımcısı, "Sakıncalı olarak görülen sahneler çıkarılıp sahneler yeniden revize edilecek." diyerek filmin çekileceğini belirtti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Afrin'den acı haber! Şehitler var
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Afrin operasyonundan acı haber geldi.
Genelkurmay Başkanı Irak'a gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Irak'a gittiği öğrenildi.
ABD: Türkiye kararı iyi okumalı
Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Dışişleri'nden Çekya'ya sert tepki!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'ya sert tepki gösterdi.
Flaş! Salih Müslim yakalandı!
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.
Bakan Soylu'dan veda gibi konuşma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün katıldığı AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde