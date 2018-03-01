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Erdoğan'ın hayatını konu alan film için karar!

Erdoğan'ın hayatını konu alan film için karar!.17077
  • Giriş : 01.03.2018 / 17:56:00
  • Güncelleme : 01.03.2018 / 17:56:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, film şirketine ihtarname gönderdi.

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Erdoğan'ın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' adlı filmin yapım şirketine büyük şok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, film şirketine ihtarname gönderdi.

Erdoğan, hayatını konu alan Dede Sultan filmini sakıncalı bulup filmin çekimlerinin durdurulmasını istedi. Yapımcı, "Revize edip filmi çekeceğiz" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi. Filmin yapımcısı söz konusu filmi çekeceklerini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu İlkay Buharali, yapımcının açıklamasını canlı yayında okudu. Filmin yapımcısı, "Sakıncalı olarak görülen sahneler çıkarılıp sahneler yeniden revize edilecek." diyerek filmin çekileceğini belirtti.

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