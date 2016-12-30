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Erdoğan'dan o gazeteciye FETÖ cevabı!

Erdoğan'dan o gazeteciye FETÖ cevabı!.17327
  • Giriş : 30.12.2016 / 12:02:00

Kosovalı gazetecinin FETÖ ile ilgili sorusuna Erdoğan net bir yanıt verdi.

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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basının karşısına geçti

Basın toplantında Kosovalı bir gazetecinin 'Kosova'daki FETÖ okullarını neden kapatıyorsunuz?' sorusuna Erdoğan  net bir yanıt verdi.

Kosovalı bir gazetecinin "bir okul kapanırsa bir hapishane açılır" sözüne atıfta bulunarak "bu okulları kapatmak için neden ısrar ediyorsunuz" sorusuna Erdoğan, "sevgili kardeşim, bugünü hesaplama, 10 yıl sonrasını hesapla. Kosova bedel ödemeye tahammül edemez. Türkiye'nin dayanma gücü vardı, dayandı. Ama Kosova dayanamaz" cevabını verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Okullar terörist yetiştirmez, ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer ülkesine ihanet eden gençler yetiştiriyorsa, o okul asli görevini yerine getirmiyor demektir.

Biz bir bedel ödedik. Şehitler verdik. Buna neden olanlar kim? Yargı hepsini tek tek belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, başbakanını, TBMM'yi, bu külliyeyi bombalayan,saldıran FETÖ'cü zihniyettir.

Burada yaptıklarını yarın Kosova'da yaparlar. Gelirler yönetimi ele alırlar. Siz hesabı şu an için yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim, hesabını bugün için yapma, 10 yıl sonrası için yap.

Biz şimdi bu mücadeleyi veriyoruz. Biz yandık, başkası yanmasın diyoruz.

Kosova bedel ödemeye tahammül edemez. Türkiye'nin dayanma gücü vardı, dayandı. Ama Kosova dayanamaz.

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