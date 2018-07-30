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Erdoğan'dan Oktar'a: Ahlaksız adam!

Erdoğan'dan Oktar'a: Ahlaksız adam!.22843
  • Giriş : 30.07.2018 / 17:54:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Oktar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonla yakalanan Adnan Oktar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, Afrika ziyaretinde verdiği röportajda, isim zikretmedi, ama "Son zamanlarda gündeme düşen kişi" diyerek işaret ettiği Adnan Oktar için "ahlaksız adam" benzetmesini yaptı.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde verdiği röportajdaki ilgili kısım;

"Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

TRT

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