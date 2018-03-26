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Erdoğan: Trump'ın kendi ifadesi değil

Erdoğan: Trump'ın kendi ifadesi değil.17077
  • Giriş : 26.03.2018 / 13:46:00
  • Güncelleme : 26.03.2018 / 14:04:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi yaptığı açıklamasında Menbiç konusunda görüş bildiren ABD Başkanı Trump'ın sözlerini değerlendirdi.

Bulgaristan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'tan bir yetkili bugün Türkiye'ye gelecek. Irak yönetimi başaramazsa gereğini yaparız. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürceğiz. 'Menbiç'ten çıkmayız' yaklaşımı Trump'ın kendi iradesi değildir.'' dedi. ​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Sayın Borisov'a kritik zirve öncesinde verdiği destek dolayı teşekkür ediyorum.

- AB'ye tam üyelik yolculuğunda en büyük mesafeyi iktidarımız döneminde aldık. AB'ye üyelik stretjik hedefimiz. Zirvede daha önce mutabık kaldığımız konuları konuşacağız. Ülkemiz mutabakatın tüm unsunlarını yerine getirdi.

- Türkiye'nin AB'de yer almasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz.

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