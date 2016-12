Erdoğan: Zengin batı nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda Akdeniz'de can veren mülteciler üzerinden Avrupalı ülkelere yüklendi.Cunhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya gitmek için botlarla Akdeniz'e açılan 6 bin mültecinin can verdiğini belirtti.Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle nasıl canhıraş mücadele içindeysek, ekonomimize yönelik saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkesini ve milletini savunmak için en kıymetli varlığını, canını ortaya koyan yiğitler, aynı amaç için sermayesini kullanması gerekenlere örnek olmalıdır, ibret olmalıdır.Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyenler, Türk ekonomisine saldıranlarla aynı saftadır. Yerli paraya geçecek, oyunları bozacağız. 3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla birlikte gerçekleştirildiğine tanık olduk. Kurdaki dalgalanmaya karşın 15 Temmuz'da milletimizin yaptığı gibi kararlı bir duruş ortaya koymak zorundayız. Yatırım yapın, TL'ye geçin, üretin, istihdam yaratın diyorum. O yüzden sürekli faizin düşürülmesinden söz ediyorum. Kamu bankaları dahil, faizlerin düşürülmesini istedim. Girişimcinin yatırım yapmasına fırsat hazırlamazsak nasıl olacak.Bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda yatırım durursa ülke durur. Terör örgütleriyle mücadeleye az para gitmiyor. Zengin Batı nerede? Hani insan hakları? Akdeniz'de, Ege'de 6 bine yakın insan öldü. Bir dertleri var mı? 3 milyar euro söz verdiler. Nerede? Bunların insanlık diye bir dertleri yok.Kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Niye? Girişimcinin önünü açmak için faizin düşmesi lazım. Ben milli seferberlik derken 'eline silahı al çık' demiyorum. Ekonomimizi güçlendirmek için yapılan çalışmalar, fedakarlıkları kastediyorum.Biri çıkmış parlamentoda bize ne dünyadan diyor. Gaziantep, Kilis'te vatandaşlarımız ölüyor. o güne kadar sabretmişiz. O gün dedik ki duramayız. Biz şimdi gireceğiz. Ve ilk adımı attık, girdik. Celabrus'tan başladık. Sonra güneye doğru gideceğiz, dedik. Akıl vermeye başladılar, ne işimiz var dediler. Bizim için tehdit buralar. Bu hallolmaz Gaziantep, Kilis, Urfa her zaman tehditte. Dertleri Kuzey Suriye'de yeni devlet kurmak, biz böyle bir devletin kurulmasına müsade etmeyeceğiz. Şehitlerimiz canımızı yakıyor ama bir toprağın vatan olması için şehide gaziye ihtiyacı var.Cumhuriyet'in kuruluşundan önce 10 yılı ele alırsak 2 milyon kilometre kareden düştük. Bize Sevr'i dayattılar, Lozan'ı kabul ettik. Biz 17-18. asrın bir numarasıydık. Oradan bu noktaya kaldık. Şimdi de ne olacak, olsun biraz daha gidebilir. PKK denilen ahlaksız, alçakların istedikleri bu değil miydi? Bunlar Güney Doğu'da operasyon yaparken biz devlet kurma derdinde değil miydi? Şimdi bizim böyle bir derdimiz yok. Sizin gizli hikayelerinizi A'dan Z'ye biliyoruz. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmayacak.