Erdoğan: Beyefendiler rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , katıldığı TÜBİTAK ödül töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine destek verdiği iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne sert sözlerle yüklendi.Bilim Ödülü kategorisinde ödüle layık görülen temel bilimlerden Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Gülseren, Mühendislik Bilimleri'nde Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Yüzey, Sosyal Bilimler'de Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Heper'i, Özel Ödüller kategorisinde Avustralya'da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kemal Kazan'ı, Teşvik Ödülleri'nde Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç Dr. Derdar Durdağ, Doç Dr. İlge Öztekin Gilam'ı kutluyorum.Türkiye'nin bir çok sorunla mücadele ettiği bir dönemde ödül törenleri düzenliyor olmamızı ben memnuniyetle karşılıyorum. Her biri kendi alanında çok önemli eserlerin açılışlarını yapmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizim gerçek gündemimiz budur.Ebediyete uğurladığımız her şehidimizin acısını yüreğimizde hissedeceğiz. Bu tür etkinlikleri çok önemli ve değerli buluyorum. Türkiye'nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur. Rabbim her zorlukla beraber başka bir güzelliği de bize sunuyor.Türkiye adım adım sınıf atlıyor. İslam dünyasının diğer inanç gruplarının yaşandığı dünyada oran itibari ile bilimde nerelerde olduğu bizim için üzüntü verici bir tablo. Benim ısrarım şu, Türkiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, biz bu dengesizliği dengeler hale getirmeliyiz. Türkiye'de bu altyapı var. Son 13 yılda bir sıçrama yaptık. Artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadığı gibi okuma yazma oranlarının ciddi oranda artıyor olması yeterli değil ama biz bunu çok daha ileri seviyelere taşıyacağız.Güzel haberler tabii ki bunlarla bitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütlerinde ayrım yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere destek veriyor. Bunları da dile getirince beyefendiler rahatsız oluyor. Bize medya aracılığı ile sataşmayın diyorlar. Bunu nerede konuşacağız. İkili konuşmalarda da dile getirdik.Sizler kalkıp terör örgütlerine silah yardımı yaparsanız kusura bakmayın biz bunu yutmayız. Bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattır, ne silahtır bunu en az sizin kadar iyi biliyoruz. Biz NATO'da sizinle beraberiz, siz bu destekleri bize değil bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Siz nasıl terör örgütü olarak kabul ettiğiniz örgütlere bu desteği verirsiniz. Bizim bunu kabul etmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz stratejik ortaksak siz bizim yanımızda yer alacaksınız, onların yanında değil.Çok daha farklı ifadeler bizden beklemeyeceksiniz. Siz siyaset yaparken halkımız bizden bir şeyler bekliyor diyorsanız, bizim halkımız da bekliyor.Suriye kaynaklı tehditleri yaşarken Türkiye, NATO olayın dışında tutuldu. Bugün de El Bab operasyonunda ne NATO'nun ne de müttefaik ülkelerin gücünü göremiyoruz. DEAŞ'a karşı kurulan grup hiçbir katkı sunmuyor. Bir de yalan üzerine yalan Türkiye DEAŞ'a destek veriyor. El insaf...Özgür Suriye Ordusu Amerika'nın başında kuralım dediği örgüttür. Direniş hareketidir. Onlarla beraber hareket ediyoruz ve gereken desteği veriyoruz. Çifte standarta NATO içinden de sesler çıktığını biliyoruz.Bir yayında görüyoruz. Ölüler yalan söylemez yazısıyla. Terör örgütünün analizindeki araştırmada PKK olduğunu görüyoruz. Terör örgütünün ali cengiz oyununu ifşa eden bu önemli yazı NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor. Biz bir şeyi özellikle söylüyoruz. Bölgesel politikalar tarafından desteklenen terör örgütleri mutlaka besleyen ülkelere de saldıracaktır.