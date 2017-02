Erdoğan: Sana ne be referandumdan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa teklifi ile ilgili Kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştirilerinden dolayı sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizlikte oranı bir defa şöyle gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım. O zaman, o derecelendirme kuruluşları falan filan var ya... Ne gerekçeler yazmışlar, ne gerekçeler. Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya" diye konuştu. Erdoğan "Bugün burada TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan ve atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de yine böyle bir amaçla bir aradayız. İstişarenin yeri bizim değerlerimizde çok çok farklı ve müstesna bir yeri vardır.Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinde olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu örgütlerin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı belirtmek istiyorum. Gelecek nesiller için bu mücadeleye destek vermeniz şart. Güçlü geleceğimiz için bugüne kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.Şu gerçeği 80 milyonun tamamı gördüğüne inanıyorum. Türkiye tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni İstiklal mücadelesi diyoruz. Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş savaşıyla mukayese edebiliriz. Ülkemizin Afrika ve Ortadoğu ile ilişkisini kesmek için malum merkezlerden aldıkları güçle içeride ve dışarıda saldırıya geçmiş durumda.Bugün burada TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum.Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan diyor ki, Konukoğlu diyor rakam vermedi diyor. Buyur, en az yüzde 5 diyor. Şu anda Konukoğlu grubunda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin kabul etmiş olsak… Hesap kolay olsun diye söylüyorum, yani 20 bin olsa bin yapar. İnanın şu anda bu işin öyle bir bereketi var ki… Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale grubu da gelecektir yani. Zeynep hanım da orada hesapları yapıyor herhalde şu anda. Kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.Bizim ne yapıp yapıp, şu mart dönemi içerisinde işsizlikte oranı bir defa gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım. O derecelendirme kuruluşları filan falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar okudunuz mu? Sana ne be. Türkiye’de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya Türkiye’de anayasa oylaması yapılacak yapılmayacak… IMF ile Davos’ta konuşuyoruz, son Davos’umda. Dedim ki, siz bize para verdiniz, bizi borçlandırdınız. Fakat biz size bu borcu ödeyeceğiz. Ama siz bizi yönetmeyeceksiniz, yönetmeye kalkarsanız kusura bakma o zaman ben niye geldim? O gün bugün ve işi bitirdik. 23 milyar doları sıfırladık. Bu seferberliğin aktörleri olarak sizleri görüyorum, şimdiden kutluyorum tebrik ediyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu işin zorla ite kaka olmayacağını, gönülden gelerek yapılması gerektiğini kabul etmeliyiz. Burada Yunus Emre’nin gene birkaç ifadesi hemen aklıma geldi. “Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.”Şu anda turizmde de ciddi seferberlik ilan ettik. Yaşanan sıkıntılar istihdam artışında ciddi bir azalmaya yol açmıştır. Neredeyse her gün sayın başbakan bazı yenilikleri açıklıyor. Az önce sayın başkan söyledi, nefes kredisiyle 5 milyar liralık kredi sağladınız. Bankaların yüzde 15 ile nazlanarak kredi bahşettiği bir ortamda, siz yüzde 9,9 ile kredi sağlayarak KOBİ’lere adeta yeni bir can suyu verdiniz.Rıfat beyin de ifade ettiği gibi, yıl sonunda her ilin istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Valilerimize tekrar çağrı yapıyor, talimatımı veriyorum. İstihdam seferberliğine şehirlerimizin tamamı da katılacaktır. Burada başbakanımızla birlikte bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Belediyelerimizin de bu istihdamda bu istihdamda yer almasının çok çok önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Koordinasyonu da hükümetimiz valilerimiz aracılığıyla yapacaktır.Ben son noktada bir konuyu söyleyeceğim. O da şu, başbakanımız ve ekonomiyle ilgili bakanlarımız burada. Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Zira girişimci atacağı adımları neyle atacak? Alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat kalkıp Merkez Bankası’nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15-16-17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum. Başta tabi kamu bankaları olmak üzere. Ve bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Çünkü enflasyon için bazıları farklı yorumluyor. Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış… hepsi hikaye. Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Ve enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Bunu böyle biliniz. Güvendiğimiz inandığımız bir çok mahfil burada aynı yanlışı işliyor."