Erdoğan koltuğu devretti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Küçük Cumhurbaşkanı konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini anarak başladı.
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan minik Cumhurbaşkanı bir gazetecinin “Yeni anayasa referandumu ile ilgili” sorusuna yanıt verirken zorlandı. 23 Nisan Cumhurbaşkanı Yiğit Türk “Çocuklara 16 Nisan ne getirebilir? Söylediğiniz gibi daha çok iyi bir sistem getirebilir. Bunu nasıl ifade edebileceğimiz bilemedim ama…” diye yanıt verdi. Türk’ün zorlanması üzerine devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Erdoğan “Daha 2019’da…” diye geçiştirdi. Türk bir gazetecinin “Ak Parti’ye üye olacak mısınız? Ne zaman AK Parti’ye üye olacaksınız?” şeklindeki sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğiyle “neden olmasın” diye yanıt verdi.
Törende iki Cumhurbaşkanı açıklama yaparak soruları cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim güvencemizsiniz. Şu anda cumhurbaşkanımızın şahsında yavrularımızla iftihar ettiğimizi ifade etmek istiyorum
Yapmış olduğu hazırlık itibariyle çok güzel bir hazırlığı sınması ve istikbali nasıl vaat ettiğini ortaya koyması bakımından önemli.
Ben cumhurbaşkanımızla iftihar ediyorum. Şunu bilecekler ki cumhuriyet bu vatan bizimdir. Ve bu vatana hep birlikte sahip çıkacağız.Dünyada olmayan sadece bizde olan bir ulusal çocuk bayramını kutluyoruz.Derslerinizde sizlere üstün başarılar diliyorum. Hiçbir zaman anneleriniz babalarınız öf bile demesin. Onlara bunu dedirtmeyin. Aynı şekilde öğretmenlerinizi bugünlere gelmenizde iftihar vesilenizdir. Adeta ilim ve feyz kaynağınızdır. Bunları çok iyi bilip bizim varlık sebebimiz olan öğretmenlerimizin de kıymetini bilelim. 3 kişinin elini öpeceksiniz. Baba, anne, öğretmen. Başka hiç kimsenin elini öpmeyeceksiniz. Bazen ellerini ayaklarını uzatanlar çıkar. Bundan sonra bunlar olmayacak.
SORU & CEVAP
SORU: Cumhurbaşkanlığı sistemi çocuklara ne getirecek? Telefon, televizyon, tablet konusunda ne diyorsunuz?
YİĞİT TÜRK: Şu an çocuklarda bahçeye çıkıp değil de telefona televizyona bakmayı tercih ettikleri için bu yanlış bir şey. Bunların yerine bahçeye çıkıp oynayabilir. sosyalleşebilirler. Bu daha iyi olur.
NİYE OLMASIN
SORU: Yeni sistemle size yeni haklar doğurdu, genel başkan olmayı düşünüyor musunuz?
YİĞİT TÜRK: Niye olmasın?
ERDOĞAN: (Gülümseyerek) Dediği gibi madem böyle bir hak verdi? Niye olmasın…
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