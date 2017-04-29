Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'nda Sincar'a düzenlenmesi muhtemel operasyon hakkında konuştu ve 'Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki TÜMSİAD Genel Kurulu'na kürsüye çıkan Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne gelinen noktayı değerlendirdi.
Geçen yıl 24 Haziran'da söylediği sözleri hatırlatan Erdoğan, "Üç hafta sonra Türkiye tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'nün karşısına milletimizle birlikte çıktık. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı o gece verdik. Milletimiz kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıktı" dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti: "Ya rab, bizleri bu aziz millete hizmetkâr kıldığın için ne kadar hamdetsek azdır. Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar.
Dünyada bunun eşi benzeri yok. 15 Temmuz'dan bu yana yaşananlar, başka yerde olsa yıllara sığar.
FETÖ'nün devletten, toplumdan, ülkemizin her köşesinden sökülüp atlıması yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.
'İnlerine gireceğiz' demiştim, inlerine girdik. Ama bitmedi... Aynı şekilde PKK'nın da inlerine giriyoruz. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte yerin altında da bunlarla savaşıyor. Terör örgütünün gücünü büyük ölçüde kırdık, kırıyoruz.
Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerinin yardımıyla değil.
DEAŞ terör örgütüylü bizim kadar ciddi mücadele eden ülke yoktur.
Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz."
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