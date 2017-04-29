Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!

Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!.9857
  • Giriş : 29.04.2017 / 12:21:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 12:21:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'da düzenlenecek operasyona ilişkin konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'nda Sincar'a düzenlenmesi muhtemel operasyon hakkında konuştu ve 'Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki TÜMSİAD Genel  Kurulu'na kürsüye çıkan Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne gelinen noktayı değerlendirdi.

Geçen yıl 24 Haziran'da söylediği sözleri hatırlatan Erdoğan, "Üç hafta sonra Türkiye tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'nün karşısına milletimizle birlikte çıktık. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı o gece verdik. Milletimiz kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıktı" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ya rab, bizleri bu aziz millete hizmetkâr kıldığın için ne kadar hamdetsek azdır. Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar.

Dünyada bunun eşi benzeri yok. 15 Temmuz'dan bu yana yaşananlar, başka yerde olsa yıllara sığar.

FETÖ'nün devletten, toplumdan, ülkemizin her köşesinden sökülüp atlıması yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.

'İnlerine gireceğiz' demiştim, inlerine girdik. Ama bitmedi... Aynı şekilde PKK'nın da inlerine giriyoruz. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte yerin altında da bunlarla savaşıyor. Terör örgütünün gücünü büyük ölçüde kırdık, kırıyoruz.

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerinin yardımıyla değil.

DEAŞ terör örgütüylü bizim kadar ciddi mücadele eden ülke yoktur.

Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz."

Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AK Parti MYK 1 Mayıs'ta toplanacak

AK Parti MYK 1 Mayıs'ta toplanacak

AK Parti'de MYK toplantısının 1 Mayıs'ta gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış

Kılıçdaroğlu: Oylar YSK'da çalınmış

CHP lideri Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında konuşuyor.

 

Erdoğan net konuştu!

Erdoğan net konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye politikasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü

Erdoğan, Viktor Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı telefonda görüştü.

 

Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin

Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin

AK Parti'li Metiner gündem damga vuracak sözler sarfetti.

Kılıçdaroğlu'ndan Teziç'in ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Teziç'in ailesine ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan Teziç'in ailesini ziyaret etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya