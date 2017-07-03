Erdoğan: Karşılarında bizi bulurlar!
Kınalıada Korveti (4.Milgem) Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya meydan okudu.
İşte o konuşmadan satır başları
Denizlerdeki gücümüz daha da artacak.Açık konuşuyorum, eğer bu yolu izlemeseydik bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonları da yönetemezdik. Bu yüzden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine yönelik stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor
KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR
Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye çalışanları hoş göremeyiz. Bunu yapanlar karşılarında bizzat bizi bulurlar. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşaa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı.
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