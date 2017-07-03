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Erdoğan: Karşılarında bizi bulurlar!

Erdoğan: Karşılarında bizi bulurlar!.17916
  • Giriş : 03.07.2017 / 12:08:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 12:09:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Kınalıada Korveti (4.Milgem) Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya meydan okudu.

İşte o konuşmadan satır başları

Denizlerdeki gücümüz daha da artacak.Açık konuşuyorum, eğer bu yolu izlemeseydik bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonları da yönetemezdik. Bu yüzden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine yönelik stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor

KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR

Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye çalışanları hoş göremeyiz. Bunu yapanlar karşılarında bizzat bizi bulurlar. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşaa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı.

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