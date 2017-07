Erdoğan'dan OHAL açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi limanı olduğunu belirterek yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür" dedi.İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:Türkiye’yi çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın. Türkiye çok farklı bir ülke. Geleceğe ilişkin iddiaları hedeflerimizle biz çok farklı bir ülkeyiz.İstanbul bir İpekyolu durumuna geldi. Her taraftan bir kesişme noktası olmuştur.İşte G20 zirvesi için Hamburg’daydık. Hamburg yanıyordu. Her tarafta yıkılıyordu. Ve on binlerce güvenlik görevlisi her tarafta görevdeydi. Niye? Biz de G20 yaptık, bizimkinde en ufak bir gürültü patırtı olmadı. En lüks otellerde misafirlerimizi ağırlarken bir yanda G20’yi yaparken bir yandan da kadın G20’yi, genç G20’yi yaptık. Bütün gördüğüm dostlar da Antalya bambaşkaydı diyorlar.Basında sınırsız bir özgürlük olamaz. Medya kalkıp da ülkeyi karıştırmak için her türlü özgürlük alanlarını istismar ediyorsa yargı onlar için de çalışır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız bir özgürlük söz konusu değildir. Bizim bakanlarımıza dahi konuşma imkanı vermeyecek dahi batı engelleyicidir.İşte son G20’de soydaşlarımızla Almanya’da salon toplantısı yapalım dedik. İzin vermediler. Ne oldu, özgürlük neden izin vermiyorsunuz.Siz gelin burada istediğiniz yerde size izin verelim. Konuşturalım. Hollanda’yı biliyorsunuz, Belçikası öyle. Neden? Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Düşüncelerine güvenmedikleri için korkuyorlar. Biz düşüncemize güvendiğimiz için korkmuyoruz.İşte 25 gün yürüdüler. Hükümetimizin güvencesinde yürüdüler. Bir şey oldu mu? Vatandaşlarımız bir şey yaptı mı? Mitinglerini yaptılar mı? Yaptılar bir şey oldu mu? Bu OHAL olmasaydı bu kadar rahat bu adımlar atılamazdı. OHAL’in sınırlarını da batılıların çizdiği sınırlar içinde belirlemeyiz. Milletimizin verdiği yetkiyle biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz.Soruyorum iş dünyasında bir sıkıntınız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı ama bütün fabrikalarda grev tehdidi vardı. Ama biz şimdi müdahale ediyoruz. Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.Dün bir uluslararası medya organıyla görüşmem oldu OHAL ne zaman bitecek diyorlar. Bu iş tamamen bitince bitecek.PKK ve YPG bunlar da mücadele ettiğimiz önemli terör örgütü. Son 2 yılda 2 bine yakın güvenlik görevlimiz şehit eden bir örgüte hangi devlet başka türlü yaklaşabilir. Bizim batılı dostlardan tek ricamız biraz empati yapmanızdır.Türkiye terörle mücadelesini başka hiçbir ülkenin riayet etmediği ölçüde hukuk devleti sınırları içinde yürüttü yürütecektir. Böyle bir ülkenin daha makul bir yaklaşımı hak ettiğine inanıyorum.O geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izleyen bir muhalefetin başı var. Şu anda konuşuyor ve 'kontrollü darbe' diyor. Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden, oradan 'kontrollü darbe'yi izleyeceksin, öbür taraftan da kalkıp, 'Darbe olduğu zaman tankların önüne ilk defa ben çıkarım' diyeceksin. Orada iki tank vardı, seni uğurladılar. Nasıl tankların önüne çıkmak bu. Tam aksine oradan kaçıp gittin ve tanklar da dostlarının geldiğini görünce, onlar sana yolları açtılar. Ama yüreği olan benim vatandaşım, yürekli olanlar kaçıp gitmediler, onlar tankların önüne yattılar.Tüm hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak, sen de 25 gün yollarda yürüyecek ve ondan sonra karavanlarda akşamları gayet güzel bir şekilde geçireceksin. Bak, 'Adalet yürüyüşü yaptık'...Bunun adı 'adalet yürüyüşü' olmaz bunun adı 'Sözde adalet' olur ve sen partinin içerisinde, karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin.Olağanüstü hali bahane ederek Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mücadelemizdeki ihtiyaç ortadan kalktığında bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür.