Erdoğan: Yogayla olmaz bu işler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arakan'da yaşanan katliama ilişkin konuştu ve Budistlerin Müslümanlara yönelik terörünün yoga-moga ile geçiştirilemeyeceğini belirtti.AB'ye resti çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Değişiklikleri vatandaşımız için yaptık. Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar yolumuza devam ederiz dedik. Artık vakit yaklaşıyor, gidiş o yönde.AB ile Türkiye arasında artık tiyatroya dönen mücadelede havlu atan taraf biz olmayacağız. Onlar kararı versin, biz bu kararı duyana kadar sabırla bekleyeceğiz"dedi.Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme de değinen Erdoğan, "Myanmar'da bir budist terörü var" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:Ülkemizde günümüzde ombudsmanlık ve kamu denetçiliği olarak anılan uygulama bizim tarihimizde, örnekler verildi, zaten mevcuttu. Osmanlı’da Divan-Hümayun, kazaskerlik, şeyhülislamlık, kadılık gibi makamların en önemli özelliği halkın şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturmaktır.Şimdiki gibi öyle 3 sene 5 sene değil. Bu uygulama bize yabancı değildir, bizim yabancımız da değildir. Geçmiş dönemlerde sürekli tartışılması ve konuşulmasına rağmen bir türlü kurulamayan kamu denetçiliğiyle ilgili adımı başbakanlığım döneminde attım. 2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’nu işin ruhuna uygun şekilde TBMM’ye bağlı olarak kurduk.2013 yılından bu yana kuruma 36 binin üzerinde başvuru yapıldı. Kurumun tavsiye kararlarına idarenin uyma oranının yüzde 50’ye çıkması da sevindiricidir.Kamu Denetçiliği Kurumumuzu ülkemizin son 15 yılında gerçekleştirilen tarihi reformların, demokratikleşme adımlarının sembolü olarak görüyorum.Türkiye’nin AB üyelik sürecinde hayata geçirdiği adımlar belki bizi tam üye yapmaya yetmedi ama demokrasi standartlarımızı yükseltti. Açık ve net söylüyorum. Şu anda gidiş oraya. Bunlar bize hala oyalama oyalama yaptıkları sürece vakit yaklaşıyor.Bakın Almanya seçimleri bir derstir. İnsanlar artık her şeyi açık net görüyor. Biz bir çok şeyi söyledik ama ters yüz ettiler. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Bizim halklarla, haklar ve özgürlüklerle ilgili sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız olsa olsa oralardaki yönetimlerledir.AB ya da bir başka kurum talep etmese dahi biz bu reformları milletimiz için, kendimiz için hayata geçirmekte kararlıydık, öyle de yaptık. Biz bütün bu reformları birileri sipariş etti diye yapmadık. Milletimiz buna layık olduğu için yaptık.Bizim itirazımız maç oynanırken kuralların değiştirmesinedir. Penaltının kuralları belli. Bunlar maç oynanırken kuralları değiştirdiler. Liderler zirvelere katılıyor, müzakereci olarak biz de katılıyoruz. 2 ülkede liderler değişiyor, diyorlar ki liderler zirvesini kaldıralım, fasılları 35’e çıkaralım. Türkiye AB tam üyeliği takvimini harfiyen işletmiştir. Fasıllar konusunda, mevzuat uyumu konusunda hiçbir eksiğimiz yoktur.AB fasılları kapatmayarak serbest dolaşım hakkımızı adeta gasp ederek güvenirliliğini adeta yerle bir etmiştir. Bunun böyle daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. İşte İngiltere. Bunun devamı gelecek. AB ile Türkiye arasında adeta bir tiyatro oyununa gelen süreçte havlu atan taraf biz olmayacağız.Onlar kararı versin, biz kararı rahat veririz merak etmesinler. Biz bu kararı duyana kadar sabırla bekleyeceğiz.Milli gelire oranla baktığımız zaman dünyada insani yardımlarda ilk sırada Türkiye var. İnsanlığın huzuruna karşı birlikte mücadele etmemiz gerekirken bizi yalnız bırakan bir dünya ile karşı karşıyayız. Eğer siz imkanları sadece kendinize ayırır, külfetleri sadece başkalarına yüklerseniz bu sürdürülebilir bir düzen olmaktan çıkar. Bir anlamda küresel ombudsman diyebileceğimiz BM ve küresel kurumlar maalesef mazlumların haklarını koruma konusunda sınıfta kaldılar.Ya şu Arakan’a Allah aşkına böyle mi sahip çıkılır. On binlerce insan ölüyor, 600 bin insan ülkelerinden sefil bir şekilde Bangladeş’e yaslanıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Myanmar’a kınamamızı yaptık. En şiddetli şekilde yaptık. Peki ne yaptık? Başka bir yaptırım yok mu? Burada çok açıkça bir soykırım var. Açık söylüyorum rahatsız olabilirler, dünyaya islami terör diyenler, hristiyan terörü diyorlar mı, Yahudi terörü diyorlar mı, Budist terörü diyorlar mı?Budistleri hep iyi gösterirler ama şu anda orada Budist terörü var? Öyle yogayla mogayla bu işi geçiştiremezsiniz. Ortada bir vaka var. Biz bildiğimizi bilmeyenlere anlatmazsak dünyada daha çok on binler, yüz binler gider.