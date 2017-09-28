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Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!.18118
  • Giriş : 28.09.2017 / 11:41:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada polislere seslendi ve devletten daha büyük güç olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda ekranları başında tüm anneler babalar bu merasimi izliyorlar. Evlatlarını bu vatan seferberliğinde hazırlayıp yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun.

FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak devletten temizledik. Bu çerçevede Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık. 

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