Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada polislere seslendi ve devletten daha büyük güç olmadığını belirtti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şu anda ekranları başında tüm anneler babalar bu merasimi izliyorlar. Evlatlarını bu vatan seferberliğinde hazırlayıp yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun.
FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak devletten temizledik. Bu çerçevede Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık.
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