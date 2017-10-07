Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan başkanlara uyarı!

Erdoğan'dan başkanlara uyarı!.15491
  • Giriş : 07.10.2017 / 11:21:00
  • Güncelleme : 07.10.2017 / 11:20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplanan partisinin istişare toplantısında konuştu. Erdoğan, belediyelerde değişim gerekiyorsa gereğinin yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar kampında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

Değişime direnmek, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir.

Bizim için Kanal İstanbul çok önemli. Zira Kanal İstanbul'la, dünyada Süveyş Kanalı nasıl anılıyorsa, Panama Kanalı nasıl anılıyorsa, ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz. İnşallah bunun da adımını çok kısa zamanda atıyoruz, atacağız.

Başbakan Yardımcısı trafik kazasında öldü

Sınırda hareketlilik!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan maçı makam aracında izledi

Erdoğan maçı makam aracında izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçı makam aracında izledi.

AK Parti'den Gökçek açıklaması!

AK Parti'den Gökçek açıklaması!

AK Parti'den Melih Gökçek tartışmaları üzerine açıklama geldi.

 

Başbakan'dan Gökçek açıklaması!

Başbakan'dan Gökçek açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li vekil: Zarrab'ı görünce şaşırdım

CHP'li vekil: Zarrab'ı görünce şaşırdım

Reza Zarrab'ın davasını izleyen Erdal Aksünger, yaşananları anlattı.

 

Erdoğan'la görüşen belediye başkanı açıkladı!

Erdoğan'la görüşen belediye başkanı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen başkan açıklama yaptı.

Melih Gökçek: Projeleri konuştuk

Melih Gökçek: Projeleri konuştuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek, Ankara'da görüştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya