Erdoğan: Trump'ın kararı bizi bağlamaz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Kudüs kararını da sert sözlerle eleştirdi.
ABD'nin Kudüs ile ilgili kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. Trump'un kararı kimseyi bağlamaz. Kendin çalar kendin oynarsın.İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda konuştu. Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamları ile ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye kendisine güvenen yatırım yapan hiç kimseyi hayal kurıklığına uğratmadı. Büyüme rakamlarıyla, Türkiye'yi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabın verildiğini söyledi.
ABD'nin Kudüs kararını sert dille eleştiren ve İİT zirvesi'nin dönüm noktası olacağını açıklayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. Kudüs'te sergilenene vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanancak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler.
Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. 1967 sınırları içerisinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecek. Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir.
ZİRVE DÖNÜM NOKTASI OLACAK!
Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıza hem de İslam İşbirliği Teşkilatı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.
AYLAN BEBEKLERİ UNUTMAYACAĞIZ
Son 15 yılda vakıflarımızı tarihi misyonlarına ve günümüz ihtiyaçlarına göre ihya etmek için çaba sarfettik.Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki olaylara karşı duruşu bir insan hakları efsanesidir. Sınırlarımıza gelen herkese kucak açtık. Halen Suriyeli ve Iraklı 3.5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde yaşamını sürdürüyor. Türkiye, dünyada sınırları içinde en çok mülteci barındıran ülke konumundadır. Hiç kimsenin mazlumları niçin ülkemizde barındırdığımızı sormaya hakkı yoktur. Asıl üzülmemiz gereken buraya gelenler değil, bu yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmasıdır. Asıl üzülmemiz gereken, yüreğimizi parçalamamız gerekenler buraya gelenler değil , yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmalıdır. Aylan bebeğin kıyılarımıza vuran minik bedenini asla unutmayacağız. Aile fertlerini kaybedip ele ele tutuşarak askerlerimize sığınanları unutmayacağız. Dünyada mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse bunu en fazla hak eden ülke Türkiyedir. Böyle bir hediye verilmeyeceğini de gayet iyi biliyoruz.
İSTEDİKLERİ KADAR NÜKLEER SİLAHLARI OLSUN...
Bunlar bir terör örgütünü, başka terör örgütüyle yok etme gafletine düşecek kadar barıştan uzak tiplerdir. İstediği kadar nükleer silahları olsun, güçlü olan haklı olandır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bunun için dünya 5'ten büyüktür diyerek itirazımızı dile getiriyoruz. Güçlü olan silahı olan değil, haklı olandır.
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