Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Zirveye Suudi Arabistan'dan devlet başkanı düzeyinde katılım olmadı.
Zirvenin devlet başkanları listesinde bir sürpriz isim ise dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul’da bulunan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, misafir olarak toplantıda bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, saat 08.30’da Dışişleri Bakanları toplantısıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu açılış konuşmasının ardından basın mensuplarına kapatılan toplantıda, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına şöyle seslendi:
“Bugün zulme dur demek için toplandık. ABD yönetimi geçtiğimiz hafta aldığı kararla insanlık vicdanını yaraladı. Hem de derinden yaraladı. ABD’nin attığı bu adım İsrail’in Kudus’ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedefliyor. İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasını bekliyorlar. Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık, barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok eder. ABD’nin aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla tüm dünyaya yaptığı çağrıyı yenilemek istiyoruz. Gelin üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kudüs’e sahip çıkalım. Karşı karşıya olduğumuz duruma bir bakın. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi, altında kendi imzası bulunduğu kararları ihlal ediyor.
ÖNCELİK FİLİSTİN’İN TANINMASI
Değerli kardeşlerim, peki bizler ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Öncelikle Filistin devletinin diğer tüm ülkelerce tanınması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var. Diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var. Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir. Diğer ülkeleri Filistin devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz. Bu noktada hayati önem arz eden bir diğer husus, Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır.
HUKUK ÇİZGİSİNDEN AYRILMADAN MÜCADELE
Değerli kardeşlerim, bu mücadelede hukuk çizgisinden elbette ayrılmayacağız. Provokasyonlara kapılmayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın tüm organlarının ve Kudüs Komitesi ile Kudüs Temas Grubu gibi mekanizmalarının sağlayacağı destek son derece önemlidir. Bu mekanizmaları da çok aktif bir şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla izin veremeyiz. Yapılacak olan olağanüstü zirve, İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı, bu bayrağı hep beraber daha ileriye birlikte taşıyacağız.”
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