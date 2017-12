Erdoğan'dan flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgemizde oynanan oyunları dile getirerek İslam dünyasına çağrıda bulundu.Haliç Kongre Merkezi'ndeki Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7. tertip edilen ödül töreninin ciddi bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum" dedi. Konuşmasında İslam alemine önemli mesajlar veren Erdoğan, "Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı süreçlerden geçiyor. Türkiye olarak her hal ve şart altında krizleri suhuletle aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayretler içindeyken bir bakıyoruz ki günümüzün Neron'ları yeni bir ateş yakmış. İslam dünyası yeniden dizayn edilmek isteniyor. Müslümanların kavgasının yegane kazananı silah tüccarlarıdır" ifadelerini kullandı.Hadis veri tabanı projesi, internet üzerinden sahh bilgi kaynaklarına ulaşmak için hazırlanan bir proje olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de ilk olan bu projenn hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:Peygamberimizin hayatı yani Siyer-i Nebi bir nevi Kuran-ı Kerim'in tefsiridir. Kim ve ne adına olursa olsun Müslümanların dini ile olan bağını koparmaya çalışan her türlü teşebbüs Gayrı İslamidir. Müslümanın hayatından Peygamber efendimizi çıkarmaya çalışan kirli tezgah kimi zaman fikir özgürlüğü adına karikatürlerle yapılıyor kimi zamanda uydurma hadislerle yapılıyor. Son dönemde gerek ülkemizde gerek yurt dışında bu tür hadsizliklerin daha çok gündeme gelmesi asla tesadüf değildir. Müslümanları hedef alan bu saldırılara karşı uyanık olmak görevimizdir. Siyer bizim Kuran-ı Kerim'i anlama kılavuzudur. Peygamberimizin hayatının her aşaması bizim için örnektir. Bekarlığı gençliği, aile reisliği yaşlılığı savaşçılığı ile Hz Muhammed (SAV) bizim rehberimizdir.Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı süreçlerden geçiyor. Türkiye olarak her hal ve şart altında krizleri suhuletle aşmaya çalışıyoruz. Biz bu gayretler içindeyken bir bakıyoruz ki günümüzün Neron'ları yeni bir ateş yakmış. İslam dünyası yeniden dizayn edilmek isteniyor. Müslümanların kavgasının yegane kazananı silah tüccarlarıdır. Bugün İsrail ve ABD yönetimi böyle davranıyorsa bunun nedeni Müslümanların bu halidir. İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir güç Müslümanların haremi şerifine el uzatamaz. İslam İşbiriği Teşkilatı'nın İstanbul zirvesinde Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak ilan edilmesi tarihi bir duruştur. Şer gibi duran bu durumu hayra tebdil edeceğimize inanıyorum. Çarşamba günü yapılan zirve Müslümanların istediği zaman neler yapabileceğini dünyaya göstermiştir. İnşallah Rabbimin yardımı ve ümmetin dayanışması ile bu süreci başarı ile atlatacağımıza inanıyorum.