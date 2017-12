Erdoğan: Dolarla satın alamazsınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyükleri Ödülleri töreninde yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı ile ilgili sert cümleler kurdu.Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Dolarlarla demokrasi iradenizi birilerine asla satmayın. dolarlar gelir satılan irade gelmez.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta ifade ettiğim gibi bir ülke kültür sanat alanında zirveye çıkamamışsa diğer alanlardaki hiçbir başarısını tarihe nakşetme imkanı yoktur. Kendi tarihini başkalarından öğrenen bir millet mazisi ile atisi arasında köprü kuramaz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:Zaman zaman siyasi iktidar olmakla kültürel iktidar arasındaki farkı işaret ediyoruz. Her ne kadar birileri bunu kendi dar dünyalarında yorumluyorsa da biz kendi endişelerimizi dile getiriyoruz. Sanatın ve kültürün küresel etkisinde siz sadece tüketen iseniz güneşin altında kalan buzdan heykel gibi erimeye başlıyorsunuz. Kendimize sahip olduğumuz görkemli geçmişe layık bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunun için biz kültür ve sanat ile bunların zeminin teşkil eden eğitim öğretime önem veriyoruz. Sadece fiziki alt yapıları ile değil insan kaynağından içeriğine kadar eğtim öğretim konusunda devrim niteliğinde reformları hayata geçireceğiz. 2023 hedefleri için gece gündüz çalışıyoruz. Her ülke gibi öncülüklerimiz ve handikaplarımız var. Önemli olan şartları değerlendirerek ülkemize hayırlı hizmetler verebilmektir.Ülkemizde belli bir kesimin yaşadığımız hadiselerin önemini kavrayamadığını görüyoruz. Sizlerinde yakından takip ettiği gibi terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Sınırlarımızın yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk.Ülkemizi durdurmak için önümüze çıkarılan her engel azmimizi daha da kamçılıyor. 15 Temmuz bizi yolumuzdan döndürmek bir yana mücadelemizi çok daha kararlı bir şekilde sürdürdük."BENİM ECDADIM MEDİNE'Yİ MÜDAFAA EDERKEN BE TERBİYESİZ SENİN ECDADIN NEREDEYDİ?"Fahreddin Paşa'yı bilmezsek işte bir kendini bilmez çıkar Erdoğan'ın ecdadı böyledir diyecek kadar alçaklaşır, ileri gider. Bu adam petrolün elindeki paranın şımarığıdır. Benm ecdadım Medine'yi müdafa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi? Sen önce bunun hesabını ver. Fahreddin Paşa biliyordu ki İngilizler gelir orada bir işgal hareketine girerse o eşyalar nereye gider biliyordu ve oradan o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul'a gönderiyor. Ve buraya da bir saldırı olur diye Anadolu'ya götürülüyor. Şimdide Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kuran tilaveti ile bu koruma süreci devam ediyor. Bu saygısızlığı yapan kişi bu emanetler ne diye sorsanız inanın bilmez.1909 yılında Astsubay okullarının ilki olan okulların açılmasına karar verildiğinde bunun 7 bölgede faaliyet gösterilmesine karar verilir. Bu bölgeler: İstanbul, Halep, Bağdat, Yemen, Selanik... Bakın biz nerelerde astsubay okulu kurmuşuz. Biz bir asır önce buralarda okullar kurmanın hazırlığını yapıyorduk. İşte biz Yemen'e düşman ayağı basmasın diye canımızı ortaya koyduk. Asırlarca barış içinde yaşadığımız toprakların bugünkü hali ortada...BM'de oylama var. Kudüs'ü başkent yapma girişimi. Ne yapıyor ABD başkanı. Tehdit sallıyor... Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Dolarlarla demokrasi iradenizi birilerine asla satmayın. dolarlar gelir satılan irade gelmez. Temenni ediyorum ki ABD bugün beklediği neticeyi alamaz ve dünya Amerika'ya ders verir. Kimse bizim gönül sınırlarımıza ket vuramaz.