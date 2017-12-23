Erdoğan: Kudüs meselesinde neredeydi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kongresi öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'nin 2019 seçimlerinde de AK Parti'ye sahip çıkacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Hakkari teşkilatın da görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerin da Hakkari AK Partiye sahip çıkacaktır.
Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. İşsizlikten şikayet ediyorsak bunun sebebi terördür.
Hakkari de 1 KM bölünmüş yol vardı biz buna 85 KM bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimizde birçok insanın rüyasında göremeyeceği bir havalimanı inşa ettik. Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla 24 saat su verilecek. İstanbul gibi susuz İstanbul gibi bir yerde Belediye Başkanlığı yaptım.
Terör örgütünü arkasına alıp siyaset yapanlar buradaki insanımızı değil dağdaki teröristleri düşünüyor. Bizim derdimiz Hakkari’deki kardeşim insanca yaşama ulaşabildi mi, suyuna kavuştu mu bizim derdimiz buydu. Terör Örgütünün yıkıp yaktığı Yüksekova’yı biz ayağa kaldırdık.
Biz istiyoruz ki ben nasıl yaşıyorsam benim Hakkari’deki kardeşimde öyle yaşasın.
Kardeşlerim mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynakta bulunur zamanda. Niyet iyi olsun. Kudüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dolarlar neredeydi? Tehdit ettiler. Kim oy verdi. Adını bile duymadığım yerler. Dolarlar sadece oraya yetti. Sadece 8 ülkeydi. 128 ülke ne dedi siz dolarlarla bizi satın alamazsınız. Bizim irademizi alt etmeye yetmez dedi. Bende şimdi diyorum ki Terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.
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