Erdoğan'dan CHP'li yeni başkana tepki!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yüklendi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Son günlerde yaşanan bir takım gelişmeler, faturası hükümetimize ve şahsımıza kesilse de, yargıdaki iç tartışmanın ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teori hem uygulamada bu sorunların çözümü konusunda zemin teşkil ettiğini düşünüyorum.
Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmak ve hedeflerine ulaştırmak görevimiz. Milletimiz kara kaşımıza kara gözümüze meftun olduğu için değil becerimize güvendiği için ülke yönetimini bize emanet ediyor.
Başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgası ile geçiremeyiz. Bizim mücadelemiz ikbal değil istiklal ve istikbal mücadelesidir. Tüm arkadaşlarımın bu şuur altında olduklarına inanıyorum. Bize Anad olu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymadan durmak, duraksamak hele hele gerilemek asla yoktur.
Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü terör meselesi vardır. Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları var. Türkiye'nin bir de ana mulaefet partisi sorunu vardır. Dünyada ana muhalefet proje geliştirir, hükümet alternatifi olarak çalışır.
Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını üzüntüyle takip ederken İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Demokrasiye saygımız vardır. Buna bizim bir şey söylememize gerek yok, kendi söyledikleri her şeyi anlatıyor. Bu tweet'ler de neler yok ki. Yüzünde poşi ile polise taş atmaya varıncaya kadaar attığı tweet'lere varıncaya kadar nasıl birisi! Her şey bi tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in partisi kimlerin eline kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil seri katil diyor. Terör eylemlerinde ölenlerin suçunu devlete atıyor.
Eylemci fotoğrafları ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını gösteriyor. Diğer paylaşımlarından Gezi olayları sırasında "Ananı da al haydi Taksim'e" diyerek provokasyonlarda bulunduğu anlaşılıyor. CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi HDP'yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğu diyerek harekete geçiyor.
15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor. 15 Temmuz direnişini, "Alın isze nur topu gibi mağduriyet" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olayları, "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir, inandığınız Allahınız sizin de belanızı versin" diyor. Ey Kılıçdaroğlu söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. İstanbul gibi bir şehrin il başkanı olması düşündürücüdür. Bay Kemal bundan sonra heralde sen de çok düşüneceksin.
Doların 4 lira olması için adeta yalvaran mesajlar paylaşıyordu. Eşi geri kalır mı, 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. 7 dakika, hıza bak hıza. Nice seviyesiz mesajları aktarmıyorum bile. Bu kafa ile CHP bırakınız iktidara gelmeyi kendi birliğini sağlayamaz. CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu tweet'lerden sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları dünün BDP'nin bugünün HDP'sinin başına musallat etmişlerdir. Normalde marjinal derneklerin başında olması gereken kişileri başa koyduğunuzda böyle arıza durumlar ortaya çıkıyor.
Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür gibi birinin başında olduğu partiye de tencere kapa gibi böyle birisi yakışır. Kendini yakmaya teşebbüs eden vatandaşa "Gidip kendini sarayın önünde yaksaydın, sarayı da yaksaydın" diyecek kadar vicdan ve ahlak fukarasıdır. Ben ve arkadaşlarım suça teşvikten Bay Kemal hakkında davalarımızı açıyoruz."
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