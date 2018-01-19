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Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!

Erdoğan: Bu işi öğreteceğiz!.17077
  • Giriş : 19.01.2018 / 15:13:00
  • Güncelleme : 19.01.2018 / 15:14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulmuş değiliz. Bunlara ya bu işe öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Banka ile ilişkilerimizin daha da geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirmek isterim.

Ülkemizin gösterdiği öz verili ve kararlı tutumun da bu sürece katkı sunduğuna inaniyorum. Sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir.

Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulmuş değiliz. Bunlara ya bu işe öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz.

Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir.

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