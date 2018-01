Erdoğan'dan Zeytin Dalı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu ile bölgenin teröistlerden temizleneceğini söyledi.Erdoğan, "Zeytin Dalı harekâtı, başarı ile devam ediyor. TSK'ya ait birlikler ile Suriyelilerden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah ile donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Tüm terör örgütünden arındırmayı boynumuzun borcu biliyoruz" dedi.Erdoğan harekatta 268 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor. "Bölgeyi teröristlerden temizlemek boynumuzun borcu. Bu teröristler barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı, Post modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Bu ay sonu itibarıyla muhtarlarımızla buluşmamızın 3. yılını geride bırakıyoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örneği olmayan geniş tabanlı kucaklaşmaya eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtarın tamamıyla bir araya gelene kadar bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz.Yine tarihi bir hadiseyi tüm sıcaklığı yaşadığımız şu günlerde sizlerle dertleşmek üzere bir aradayız. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor. TSK'ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızıncan ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Biz Suriye'deki Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz.Gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştik. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama gayretimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Afrin'i Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya çalışıyor. Şimdi altyapısı ile eğitimi ile ayağa kaldırdığımız Rai, Cerablus, El Bab arasındaki alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Afrin'de de aynı şey olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimin için 3.5 milyon benim ülkemde yaşayan Suriyeli kardeşlerim için. Biz aslında kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ bahanesi ile Afrin'i terör koridoruna teslim etmek isteyenler DEAŞ'la birlikte açık şekilde savaşıyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. Al PYD'yi, YPG'yi vur DEAŞ'a. Hiç birbirinden farkı yok. O da terörist, o da terörist. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini uzatıyor.Biz bu DEAŞ belasını öyle veya böyle kendimizden uzak tutarız ama aynı şeyi yıllardır bizim mücadelemizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapan diğer ülkeler yapabilir mi? Bizim kimlik bilgilerini verdiğimiz teröristleri bile kontrol altında tutmayı beceremeyip kanlı eylemlerle maruz kalmışlardır. Çok daha kanlı teröristlerle muhatap olduklarında neler yapabileceğini göreceğiz. Yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar, PKK terör örgütü havalimanında tekme tokat, ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Senin en güvenliği olduğun yer havalimanı. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da, "olmuyor ha, doğru değil ha" Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bu nasıl hukuk? Yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı? Kusura bakmayın, biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz.Önce teröristlerin kökünü kurutacak, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyeli için. 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir.Kobani'de Ayn el Arab'da, hükümetimize sığınan yüz binlerce kardeşimiz bölge DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen evlerine geri dönmüyor. Çünkü, belki görünüşte DEAŞ gitti ama oraya bir başka terör örgütü çöreklendi. Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Biz Afrin'de aslında tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de karşımıza çıkmıştı. Biz 13-15 yaşındaki çocukları, yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz.Zeytin Dalı operasyonu. Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki, toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını attık.