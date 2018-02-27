Erdoğan: IMF gördü Türkler ne kadar ciddi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'nda gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, 2013 yılında ödenen IMF borcu ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;
Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda ilk göreve geldiğimizde rezerv 27.5 milyar dolardı şimdi ise 125 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz.
BAKTI Kİ TÜRKLER CİDDİ...
Bir başka durum, 2002'de IMF'e olan borç 22.5 milyar dolardı. 2013'te bunu sıfırladık, artık bitti o iş. IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Verin dedim. IMF baktı ki Türkler ciddi, bu parayı almaktan vazgeçti.
Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız 246 milyar liralık sosyal yardımla vatandaşlarımızın mağdur olmamasını temin ettik. Bununla kalmadık, dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattık. Önemli bir kısmı Afrika'dan gelen 16 bin 500 öğrenciye burslarla, ülkemizde kaliteli eğitim imkanı sunuyoruz.
Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 4 milyon kardeşimizi 30 milyar dolar harcamayla misafir ettik.
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