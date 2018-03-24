Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki açıklamalarının ardından kongrenin yapıldığı salona geçti. Samsunlu partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhteşem bir seramoni ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasına "Samsun 16 Nisan halk oylamasında yüzde 64'lük evet oranıyla Türkiye ortalamasının çok üstünde bir seviyeye ulaştı. Kurucu şehir olma vasfıyla Samsun milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip" sözleriyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Samsun İl Kongresi'ndeki konuşmasına şöyle devam etti:
Genel başkan olduğumda bir metal yorgunluğundan bahsetmiştim. Diriliş hareketini Afrin ile başlattık. Evet yeniden diriliş. Sizleri yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum. Yola çıkarken ne dedik: Uzun ince bir yolda gidiyoruz gündüz gece. Durmak yok. Samsun'a 22 katrilyon lira yatırım yaptık. Çünkü kurtuluşun şehri Samsun'a bu yakışır. Bizden önce gelen hep laf laf... Şimdi size bir müjde vereceğim. Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi yapıyoruz. Üniversitemiz en yakın zamanda eğitim öğretime başlayacak, şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca şehir hastanesi projemiz şu anda ihale aşamasındadır. Samsunlu çiftçilerimize 15 yılda 1,8 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal çiftçi ağlıyor diyor. İşte biz bunu çiftçiye verdik. Önümüzdeki dönemde inşallah bu çalışmalarımızı daha da ileri taşıyacağız.
2071'i göremeyeceğim ama torunlarımız inşallah kutlayacak. Nasıl Çanakkale Zaferini kutluyorsak Malazgirt Zaferini de kutlayacağız. Ecdadımıza Anadolu kapılarını açan büyük komutana sahip çıkan Sultan Alparslan ve tüm yiğit kahramanları buradan yad ediyorum. Önce ÇAğrı beyin ardından Sultan Alparslan'ın fetihleriyle Anadolu toprakları medeniyetimizin hakimiyetine girmeye başladı. Ama asıl fetih gönüller kazanılarak gerçekleştirildi. Bu insanlar savaşçı kimliklerinin yanında bilgi ve tecrübeleri ile geldikleri yerleri cazibe merkezi haline getirmeyi başladılar. Bugün de ecdadımızın izinden gidiyoruz. Emanetimize aldığımız yerlerde hemen gönül kazanma faaliyetlerine başlıyoruz.
DİĞER HABERLER
Çavuşoğlu: O sahtekarın peşindeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank ile ilgili açıklama yaptı.
Ve Bahçeli'nin A Takımı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin A Takımı belli oldu.
Bekir Bozdağ: Afrin, Afrinlilerin olacaktır
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan terörle mücadele açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda bilgi verdi.
Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e ne söylediğini açıkladı.