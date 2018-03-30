Erdoğan: Dövizi öcü gibi kullanıyorlar!
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, döviz kurunu öcü kullananarak kafa karıştıranlara tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun"diye konuştu.
İhracat rakamları ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Şubat sonu itibari ile tüm zamanların rekorunu kırdık" dedi.
Afrin operasyonu ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 800'ü buldu" ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Tavrı üzüntü verici. Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim Bizi teröristlerle asla kabullenemeyeceğiz bir yere oturmak kimsenin haddine değil. Siz kimsiniz ki bir terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 'Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz' diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.
Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler. Nerede olurlarsa olsunlar hepsini paketleyip getireceğiz ve hesaba çekilecekler.
"METAL YORGUNLUĞUNDAN KURTULDUK DİRİLİŞ HAMLESİ BAŞLADI"
Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz bir defa dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bunun için genel merkezimizle, il teşkilatımızla, hükümetimizle 2023 hedeflerine odaklanmış durumdayız.
Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi.
Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir.
Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.
Bugün itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu. Maalesef bazı trafik kazaları da var. Sürücülerin uykusuna dikkat etmesi lazım.Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiriyoruz. İdlib, Münbiç ve benzeri yerlerle ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. idlib'te 12 gözlem noktasında 7'si bizim kontrolümüzde. Diğerlerini de inşallah çok yakında faaliyet geçireceğiz.Böylece Doğu Guta, Rakka gibi yerlerde yaşanan facialarının benzerinin İdlib'te yaşanmasının önüne geçmek için adımlar atıyoruz.
SİNCAR KANDİL'İN ALTERNATİFİDİR
Bize verilen sözler vardı Sayın Obama'dan bu yana. Sayın Obama bizzat bana, 'Teröristleri Fırat'ın doğusuna göndereceğiz ve Münbiç'e kendi halkı olan Arapları alacağız" diye. Aksine yerli halkı çıkardılar, terörist unsurları oraya doldudular.Tillerson bana Münbiç için kuzeyi sizde güneyi bizde olsun dedi. Ben de neden bizde olsun buranın gerçek sahipleri var diye cevap verdim. Geçiş sürecinde tabi ki bizim de elimizden geleni yapacağımızı belirttim. Biz bunların bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Irak sınırına doğru olan bölgeyi de teröristlerden temizlemek için hazırlıklara başladık. Sınırımızda terör unsurlarına tahammül edemeyiz. Bugün değil yarın bakarsınız bunlar yine taciz atışına başlayabilir. Biz bunlara artık izin veremeyiz. Teröristlerin elini kolunu sallayarak buralarda dolaşmasına müsaade edemeyiz.Şimdi gündem Sincar girdi. Değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir.
HAZIRLIKLARA BAŞLADIK
Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SERT YANIT
Fransanın tavından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile konuştum baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama gereken cevabı verdim Bizi teröristlerle asla kabullenemeyeceğiz bir yere oturmak kimsenin haddine değil.
DİĞER HABERLER
Arınç'ın hesabından +18 paylaşım
Ünlü siyasetçi Bülent Arınç'ın hesabından yapılan paylaşım şoke etti.
CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
CHP'li vekil Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.
Başbakan Bosna Hersek'te törenle karşılandı
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'te törenle karşılandı.
Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!
Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ittifak tartışmalarına değindi.
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan facia ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Cumhur İttifakı'nın oyu!
2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın potansiyel oy oranı açıkladı.