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Erdoğan: Edep Ya Hu!

Erdoğan: Edep Ya Hu!.17077
  • Giriş : 07.04.2018 / 15:55:00
  • Güncelleme : 07.04.2018 / 16:16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da kongre öncesi vatandaşlara seslendi ve sanatçıları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da kongre öncesi halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları eleştirmesine karşılık "sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu" dedi.

İşte konuşmasından satır başları:

Şuan itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Bu sadece Afrin'de. Irak'ın kuzeyinde olanlar var, oralarda da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Neyle biliyor musunuz kendi ürettiğimiz silahlarla. Modern teknoloji savunma sanayii neyi başardıysa bizde onu başaracağız. Bizim yapanlardan neyimiz eksik? Amerikanın kapısına gidersin onlardan silah isterdik. Bugün git yarın gel derlerdi. Kötü komşu bizi İHA, SİHA sahibi yaptı.

Türk milletini artık gayet iyi anlıyorlar. Bize kim ne derse desin biz kendi kararımızı kendimiz vereceğiz.

Bay Kemal çıldırdı, hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal, ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsın. Mehmetçiğimize moral vermeye gelen sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu derler. O teröristlere beraber. Onlarla kol kola yürüdü.  Biz ise Mehmedimiz yanında oluruz. Davul zurna klarnet diyor sadece orada klarnet vardı.

Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatmalı. Biz ona bakmayacağız kendi işimize bakacağız.

TRT

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