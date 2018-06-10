Erdoğan açıklık getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadele vurgusu yaptığı konuşmasında CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayına yüklendi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Sizinle aramızda farklı bir bağ var. Sizleri gönülden selamlıyorum. Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Siyasetimizden ekonomimize üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef alıyorlar. Denizli, bu seçimde tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?
Sizlerin desteği, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece ve sadece hizmet getirmiştir. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Demokrasi yolundan, projelerimizden yatırımlarımızdan biz asla taviz vermedik.
NE YÜZLE VATANDAŞLARIN KARŞISINA ÇIKIYOR?
Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor. Denizli biliyorum şu güneşte çok yandınız. Bu tahammülünüz var ya, 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz?
ÇIRAK BİLE DEĞİL DEYİNCE ÇOK KIZIYOR
Bay Muharrem çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin genel başkanın keza öyle. Biz çıraklığımızı büyükşehir belediye başkanı olarak tamamladık. Bay Muharrem seni birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Bu millet seni sandığa gömecek.
Biz uluslararası camiada Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta one minute dedik. BM'de dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunlara 5 koyun verin kaybeder gelirler.
Yaptığımız yatırımlarda Denizli çok büyük pay aldı. Denizli'ye 22.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. AK Parti bu ya, Erdoğan bu ya. Çok çalıştık. Söz verdim şu kadar zamanda Aydın-Denizli bölünmüş yolunu yapacağız dedik. Yaptık. Bay Muharrem adam gibi adam olacaksın.
BİZİM DE MİLLET BAHÇEMİZ VAR
Denizli'ye bir stat yapıyoruz. Karşılığında da Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 405 konutu hayata geçirdik, bundan haberin var mı Bay Muharrem. Denizli'ye biz geldik 16 yılda 358 kilometre bölünmüş yol yaptık.
KIRAATHANELERİN NE OLDUĞUNDAN HABERLERİ BİLE YOK
Bugün gazetelerde okudum. Biz millet kıraathaneleri diyoruz ya 'Onlar size millet kıraathanelerinde kek versin ben iş vereceğim' diyor. Bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanelerin ne olduğundan haberleri bile yok. Kıraathanelerin manası şudur okuma evi. Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak Bay Muharrem.
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını yorumladı.
Akşener'den çiftçilere müjde!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çiftçilere müjdeli haberi verdi.
Başbakan: Çıkmışlar yıkacağız diyorlar
Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin Külliye ile ilgili açıklamalarını yorumladı.