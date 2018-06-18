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Erdoğan açıkladı! Asker devriyede

Erdoğan açıkladı! Asker devriyede.15865
  • Giriş : 18.06.2018 / 15:37:00
  • Güncelleme : 18.06.2018 / 17:05:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk askerinin şu an Menbiç'te devriye görevine başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç'e ilişkin açıklama yaptı: "Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik, başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı."

Muhalefete seslenen Erdoğan, "Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemini Çarşamba ve Perşembe günü katılacağı televizyon programlarında açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.  Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD'nin ortak Münbiç kararı doğrultusunda, Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı. Erdoğan, Kandil'deki terör operasyonlarına ilişkin, "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dün İstanbul'da acayip bir sağnak vardı, bu sağanağa rağmen hiç dinlemediler geldiler. 1,3 milyon kişi Yenikapı'yı doldurdu. Siyasetimize yalanı bulaştırmadık. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantısına yoldaşlık yapmadık.

Senin ne işin var Edirne'de, bu adam 7 Haziran seçimlerinde dökülün sokağa diyip 53 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan kişi değil mi? 15 yaşındaki Yasin Börü kardeşimin ölümüne sebep olan kişi değil mi? Bu parti başka aday bulamadı mı?

Samsun'a yeni eseri kazandırıyoruz. New York, Londra gibi şehirlerde gördüğümüz yerler gibi Samsun eski stadını millet bahçesine dönüştürüyoruz. Çoluk, çocuk hep beraber buraya gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Bir entegre devlet hastanesi yapıyoruz.

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