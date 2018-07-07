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Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!.17129
  • Giriş : 07.07.2018 / 11:28:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletvekillerimize 5 yıl boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. AK Parti grubunda görev almış tüm arkadaşlarımıza ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum.

Milletvekili seçimlerinde yüzde 42,56'lık bir oran elde ettik. Meclis'te bu dönemde çoğunluğu sağlayamasak da en büyük grup durumundayız. Cumhur İttifakı olarak 344'le MHP ile Meclis'te yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. 7 Haziran 2015 hariç Melcis'te hep tek başımıza çoğunluğa sahip olarak yasama faaliyetlerini yürüttük. Bu seçimlerde hedeflerimizin gerisinde kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz eşine az rastlanır şekilde öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Önümüzdeki tablo şudur. Milletimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,56 oyla bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık AK Parti'yi milletimiz birinci parti yapmış ama hedefin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz. 

Yeni nafaka düzenlemesi için açıklama

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