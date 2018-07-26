Facebook Twitter Rss

Erdoğan'dan FETÖ açıklaması

Erdoğan'dan FETÖ açıklaması.13693
  • Giriş : 26.07.2018 / 14:11:00
  • Güncelleme : 26.07.2018 / 15:54:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da büyükelçilik hizmet binası açılışında konuşuyor. Erdoğan, "Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu binaya aynı zamanda ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilere verdiği kıymetin bir nişanesi olarak da bakıyorum. Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz.

Somali’de aslında hiçbir şey yoktu. Ve Somali’de şu anda dünyanın en büyüğü olarak görünenlerin bile oralarda büyükelçilik binalarının olmadığını ifade edersem ne demek istediğimi anlarsınız. Konteynırlar içerisinde büyükelçilikleri var. Ama biz çekinmedik, 85 dönüm arazi içerisinde oradaki diplomatik külliyemizi yaptık. Büyükelçilik sayılarımızın yanında TİKA, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY de kıtadaki varlığımızı artırıyoruz.

Hazreti Mevlana’nın o pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı Türkiye’ye sabitleyip, diğer ayağımızla dünyayı kucaklamanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda bunun da mücadelesini veriyoruz.

Kılıçdaroğlu'dan Sav'a: Hayrete düşüyorum

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti'den Genel Başkan Akşener ile ilgili açıklama geldi.

İnce: Koltuğa yapıştı

İnce: Koltuğa yapıştı

Muharrem İnce, isim vermeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

 

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Akşener için flaş açıklama

İYİ Parti'den Meral Akşener ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

CHP'de il başkanları toplanıyor

CHP'de il başkanları toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları Ankara'da toplanıyor.

 

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki geldi.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya