Erdoğan'dan FETÖ açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerini hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da büyükelçilik hizmet binası açılışında konuşuyor. Erdoğan, "Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu binaya aynı zamanda ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilere verdiği kıymetin bir nişanesi olarak da bakıyorum. Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz.
Somali’de aslında hiçbir şey yoktu. Ve Somali’de şu anda dünyanın en büyüğü olarak görünenlerin bile oralarda büyükelçilik binalarının olmadığını ifade edersem ne demek istediğimi anlarsınız. Konteynırlar içerisinde büyükelçilikleri var. Ama biz çekinmedik, 85 dönüm arazi içerisinde oradaki diplomatik külliyemizi yaptık. Büyükelçilik sayılarımızın yanında TİKA, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY de kıtadaki varlığımızı artırıyoruz.
Hazreti Mevlana’nın o pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağımızı Türkiye’ye sabitleyip, diğer ayağımızla dünyayı kucaklamanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda bunun da mücadelesini veriyoruz.
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