Erdoğan: Seçim startını veriyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bugün AK Parti'nin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresinin yapılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, " Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığımızı unutamıyorum. Bu yol arkadaşlığımız hiç bir şeye benzemez.Adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.Erdoğan, kadın kolları kongresinde AK Partililere seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Bugüne kadar hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Er ya da geç katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk.Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onları inlerde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiveninin içindeki demir yumruğunu indireceğini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirlerse gizlensinler sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamın hesabını muhakkak soracağız.Hayatın her alanında kadınlar geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Siyasi hayatımın her aşamasında kadınlarımız ile birlikte yol yürüdüm. Gençlik kolları döneminden başlayarak, İstanbul Büyükşehir'de, AK partimizin kuruluşunda ve sonrasında tüm mücadelemizi kadınlarımızla birlikte verdik. AK Parti Kadın Kolları üyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye'de Kadın Kolları Kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir.Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu an da mecliste AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok."HÜRRİYET