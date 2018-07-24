Erdoğan'dan Özil'e: Yerli ve milli
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirdiği için Almanya'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil konusunda açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek vererek ''Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar'' dedi.
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan, ''Tartışılır bir şey yok. 21’den aşağı düşmeyecek. Süre olarak yaş noktasında asgari 25 yaş. 38 yaşı kaldırıyoruz, önü açık. Bakaya olayını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Zorunlu askerlik millet dedik ya asker. O konuda mevcut durum devam ediyor'' dedi.
Irkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek veren Erdoğan, "Dün gece Mesut ile görüştüm. Özil’in takındığı tavır yerli ve millidir. Gözlerinden öpüyorum. Benimle fotoğraf çektirmelerini hazmedemiyorlar. Alman milli takımın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" diye konuştu.
Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı ile ilgili bir soruya da ''Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz" yanıtını verdi.
HÜRRİYET
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