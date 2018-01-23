Erdoğan'dan Putin'le 'Suriye' görüşmesi
Erdoğan, Afrin operasyonu devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrinde icra edilen operasyon dahil Suriyedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatının Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Türkiyenin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriyenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusyayla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.
İki lider, Soçide düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.
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