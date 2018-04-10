Erdoğan'dan Rusya'ya sert cevap!
AK Parti grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Afrin konusunda açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov'a tepki gösterdi.
Erdoğan Doğu Guta ve Duma'daki saldırıyla ilgili olarak, "Bir gerçeği söylemem lazım. Doğu Guta ve Duma bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basına yansıyan "Türkiye Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli" açıklamalarına cevap veren Erdoğan “Biz kime teslim edeceğimizi biliriz” şeklinde konuştu.
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