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Erdoğan'dan Saffet Sancaklı'ya telefon

Erdoğan'dan Saffet Sancaklı'ya telefon.16561
  • Giriş : 02.02.2017 / 14:34:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi vefat eden Saffet Sancaklı'yı aradı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser tedavisi gören ve intihar ettikten sonra bir süre yoğun bakımda kalarak hayatını kaybedeb MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi için dün gece Sancaklı'yı aradı.

Hülya Sancaklı'nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet diledi.

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