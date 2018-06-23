Erdoğan'dan sandık çağrısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında vatandaşlara mutlaka sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT yayınında seçime ilişkin soruları yanıtladı. Seçmene "Mutlaka oy kullanın" çağrısı yapan Erdoğan, yurtdışında 24 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmeleri ve yeni dönemdeki planlamalarını da anlattı. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı; Erdoğan, FETÖ sanığı Kemal Batmaz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT yayınında seçime ilişkin soruları yanıtladı. Seçmene "Mutlaka oy kullanın" çağrısı yapan Erdoğan, yurtdışında 24 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmeleri ve yeni dönemdeki planlamalarını da anlattı. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı; Erdoğan, FETÖ sanığı Kemal Batmaz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ziyaretlerin veya gezinin memlekete gitmenin kazası olur ama bu seçimin asla kazası olmaz dolayısıyla ben vatandaşlarıma partili partisiz farketmez demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum “ sözleriyle seçmene seslenerek sandığın önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimiyle ilgili yurtdışında yapılan değerlendirmeleri de yorumladı:
“Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak zaten bugünden yabancı bir çok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vs. onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye'de durum onların planladığı veya bekledikleri gibi değil durum tam tersine gidiyor.”
Erdoğan, bakanlıkların birleşmesiyle birlikte, kurul ve ofis yapısıyla ilgili planlamaları şu sözlerle açıkladı:
“Yeni yönetim modeli özellikle yürütmenin çok daha hızlı pratik ve sonuç odaklı hareket etmesine imkan sağlıyor bunun için bakanlıklarımızın sayısını gördüğünüz gibi azaltıyoruz. Politika önerileri geliştirecek icrai faaliyetleri izleyip raporlayacak 9 kurul oluşturduk. Ayrıca Cumhurbaşkanı ile bire bir çalışacak ofisler kurduk ki bu 4 ofis ve bunlar adeta sürekli olarak cumhurbaşkanına yakın destekle geri dönüş sağlayacaklar.”
Erdoğan,, FETÖ ile mücadeleye de değindi, örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan sanık Kemal Batmaz ile ilgili yeni belgelere ulaşıldığını söyledi:
“Batmaz ile ilgili bazı bilgiler şimdi ortaya çıktı. Onlar hemen meydana dökülecek ve bu Kemal Batmaz ile ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar.”
NTV
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