Erdoğan'dan seferberlik çağrısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda Şubat ayında başlattığımız istihdam seferberliğinde 1,5 milyon ek istihdam sağlanması yeni istihdam çağrısında bulundu.
İstihdam seferberliğine katılan iş dünyamıza özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu seferberlik kapsamında 2017 yılıdna şuana kadar 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmış olması ülkemiz için bir rekordur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.
Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4'lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam.
Erdoğan TOBB üyelerine artı 2 istidam çağrısında bulundu Eğer artı 2 istihdamı sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletip yayacak, kıskananları çıldırtacaktır.
TRT
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