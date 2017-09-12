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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye!

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye!.15284
  • Giriş : 12.09.2017 / 10:38:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine telgraf çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da şehit olan polis memuru Adnan Saka ile Bingöl'de şehit olan astsubay Mustafa Sefa Kök'ün ailelerine telgraf çekti.

HABERTURK

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