Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan, şehit ailelerine telgraf göndererek acılarını paylaştığını kaydetti.
Erdoğan, şehit askerler Orhan Sürmen, Taner Kart, Ümmet Ufacık, Kadir Çakı, Fatih Uysal ve Göksel Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı esnasında şehit olan İstikam Uzman Çavuş Orhan Sürmen ve Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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