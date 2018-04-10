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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı.14919
  • Giriş : 10.04.2018 / 17:57:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine taziye telgrafı yolladı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da patlayıcı maddelerin imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in ailesine taziye telgrafı yolladı.

TRT

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