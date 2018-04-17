Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Ağrı'da şehit olan Muğdat Çelik, Mehmet Volkan, Baki Afşar, Ahmet Baş ve Dursun Pambal'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
TRT
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