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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı.14919
  • Giriş : 17.04.2018 / 15:03:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Ağrı'da şehit olan Muğdat Çelik, Mehmet Volkan, Baki Afşar, Ahmet Baş ve Dursun Pambal'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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